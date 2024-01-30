خبير فى الشئون الإفريقية: انسحاب 3 دول من إيكواس "كان متوقعًا"

أكد رامزي زهدي، الخبير في الشئون الإفريقية، أن انسحاب الدول الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر من مجموعة إيكواس كان متوقعًا، لكن التوقيت كان ينقصها.

أضاف الخبير في الشئون الإفريقية، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر "القاهرة الإخبارية" أن انحساب الدول الثلاث من مجموعة إيكواس جاء عقب إعلان التكتل الثلاثي القائم في الأساس على عدائيات ما بين التجمع منزوعًا منه الدول الثلاث وبين إجمالي جمع إيكواس الذي أصبح الآن 12 دولة بعد خروج 3 دول منه.

وأوضح أن التكتل يجمعه عوامل مختلفة سواء جغرافية أو سياسية، وأن الثلاث دول تتحدث الآن وفق إرادة شعوبها، وأن هذه الدول استجابت للتغير الذي تراه هذه الشعوب، سواء في الأنظمة الداخلية أو على مستوى علاقتها وتغير شكل تحالفتها مع العالم الغربي في مواجهة مجموعة إيكواس الذي لم يرتض بهذا الأمر منذ البداية وحتى هذه اللحظات.