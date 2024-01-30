مجلس الأمن يعبر عن قلقه بشأن "الوضع المزرى" فى غزة

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة، داعيًا إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وحثّ مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف على الانخراط مع منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار التابعة للأمم المتحدة بشأن غزة.

في سياق آخر، أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن هناك ترحيبًا فلسطينيًا بمواقف الدول الرافضة لإعادة المستوطنات إلى غزة.

كما أكدت الحكومة البريطانية أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءًا من الدولة الفلسطينية مستقبلًا، وأعربت الحكومة البريطانية، في بيان، الثلاثاء، عن قلقها بعد تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحضور وزراء إسرائيليين.