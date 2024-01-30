الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذة اقتصاد: العالم ضحّى بقضية التغيرات المناخية وجعلها فى المرتبة الثانية

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة

علّقت د.وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، على ارتفاع الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة، الذي ارتفع لـ17% ويسجل 1.8 تريليون دولار في 2023 بأن الأرقام دائمًا تترك علامة على الأبواب ولكن رغم ذلك، فإن العروض الافتتاحية تقول إن الاستثمارات كانت أقل من المتوقع بنسبة 17%، لكنها كانت في الحقيقة تستحق أن تكون أكثر من ذلك.

أضافت علي، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن العالم ضحّى بقضية التغيرات المناخية وجعلها في المرتبة الثانية، وجعل الحروب والصراعات في المرتبة الأولى بدلًا من الحفاظ على حياة الإنسان وإنقاذ كوكب الأرض.

أكدت أنه لا بد من إعادة التوازن للحياة، ففي التوقعات حتى عام 2050 فالعالم لديه خسائر نحو 500 تريليون دولار، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية بشكل مباشر.

أشارت إلى أنه كان لا بد النظر إلى كم الانبعاثات الكربونية الحالية على مستوى العالم التي تبلغ 32 مليار طن وارتفاع درجة حرارة الأرض 1.1درجة مئوية، لكن للأسف دقوا طبول الحرب وارتفعت الانبعاثات الكربونية.

الاستثمارات التغيرات المناخية الحروب والصراعات الإنسان كوكب الارض

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