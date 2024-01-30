الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: طواقمنا عاجزة عن تقديم خدماتها بشكل كامل داخل غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع يزداد سوءًا بسبب الحملة العسكرية على قطاع غزة، لأكثر من 115 يومًا تستهدف المنازل الآمنة والمنشآت الصحية ومراكز الإيواء بشكل متعمد، ما يفاقم من الوضع الإنساني والصحي في القطاع

وأضاف النمس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “النيل للأخبار”، أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني باتت عاجزة عن تقديم خدماتها بشكل كامل، سواء للمصابين أوالجرحى في مستشفى الأمل في خان يونس المحاصر منذ 8 أيام متواصلة.

 معاناة كبيرة للعائلات النازحة وللمصابين والجرحى

 وتابع يتم قطع الإمدادات الطبية والصحية عنه، بالإضافة إلى معاناة طواقم الهلال الأحمر من عدم إيجاد مساعدات كافية لإدخالها لمراكز الإيواء والجهات التي تقوم بتقديم المساعدات للفئات المتضررة جراء العدوان.

وأوضح أن هناك معاناة كبيرة للعائلات النازحة ومعاناة أيضًا للمصابين والجرحى، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الوضع في القطاع يتفاقم سوءًا.

الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة الحملة العكسرية النيل للأخبار مراكز الإيواء العدوان

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