تنسيق بين الهلال الأحمر في مصر وفلسطين لإنقاذ جرحى غزة

قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجمعية تتواصل مع جميع الشركاء لاسيما الهلال الأحمر المصري لوضع برامج وخطط لإنقاذ الجرحى في غزة.

وأضاف النمس خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نواجه نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين بغزة".

وتابع: "تم إجلاء نحو 14 ألف نازح بمستشفى القدس في غزة إثر الحصار الإسرائيلي"، مؤكداً إنشاء وحدة ميدانية لتكون نقطة طبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أنهم يستقبلون يومياً نحو 200 حالة من المصابين في قطاع غزة، لافتا إلى أن الوضع الصحي في شمال غزة كارثي وبحاجة إلى تدخل أممي لمنع تفاقم الأزمة الصحية.

وتابع: "طواقمنا تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة".