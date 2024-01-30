الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أنور مغيث: معرض الكتاب يؤكد أن الإشعاع الثقافي لمصر لا يزال مضيئا

أنور مغيث
أنور مغيث

قال الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة سابقا، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، هو ظاهرة مهمة في حياة المصريين بشكل عام وواجهة حضارية للثقافة العربية ولها دلالات عدة. 

اهتمام وزارة الثقافة بأن تؤدي دورها باتجاه الثقافة للشعب

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح على فضائية “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن أبرز تلك الدلالات في معرض الكتاب هو اهتمام وزارة الثقافة بأن تؤدي دورها باتجاه الثقافة للشعب وهذا يحتاج إلى جهد كبير ويكلف إعداد لفترة طويلة، كما أن له دلالة على اهتمام الشعب المصري بالمعرفة.

وأوضح، أن الناس مازالوا على عكس ما نسمع، فنلاحظ  ارتفاع المبيعات داخل المعرض، وقدوم الأسر من الأقاليم وتصطحب أطفالها لمكافئتهم في معرض الكتاب بزيارته، مؤكدًا أن تلك المؤشرات مطمئنة وأن الاشعاع الثقافي لمصر لا يزال مضيئا ويلعب دور هام في حياة الشعب، وهذا ما لا حظناه أيضًا خلال زيارة الضيوف العرب لمعرض الكتاب.

 

معرض الكتاب المصريين المعرفة الأسر

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