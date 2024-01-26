الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أنور مغيث: معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة للمثقف العربي

أنور مغيث
أنور مغيث

 قال الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكليه الآداب جامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة سابقا، إن  معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد وجهة للمثقف العربي، لافتا إلى أن استمرار معرض القاهرة للكتاب يأتي دلالة صادقة على الاهتمام بالثقافة.

وذكر "مغيث"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن استمرار معرض القاهرة للكتاب يعد مؤشرا حقيقيا على الاستقرار ومؤشرا على الاهتمام الصادق والحقيقي بالثقافة.

المعرض جسر للتواصل وطرح ومناقشة كل الأفكار

وقال أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة حلوان، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد إجازة للمثقف العربي الذي يضبط موعد راحته السنوية على موعد المعرض، مشيرا إلى أن المعرض ما هو إلا جسر للتواصل وطرح ومناقشة كل الأفكار.

وأشاد مغيث باختيار عالم المصريات الكبير سليم حسن ويعقوب الشاروني شخصيتي المعرض، معتبرا أن اختيار سليم حسن هو تكريم لمصر الفرعونية.

وتقام فعاليات المعرض  في الفترة ما بين 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وتنطلق هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، وتستضيف مصر مملكة النرويج ضيف شرف.

صاحب موسوعة مصر القديمة الدكتور سليم حسن شخصية المعرض

وتم اختيار اسم عالم المصريات وصاحب موسوعة مصر القديمة الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

txt

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

txt

فعاليات خاصة لـ"الطفولة والأمومة" على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويضم المعرض هذا العام محورا جديدا «مؤتمر اليوم الواحد»، ويضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة.

مؤتمر اليوم الواحد جامعة مصر المعلوماتية الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان أنور مغيث القاهرة الدولي للكتاب

مواد متعلقة

التضامن تشارك فى الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. قرينة ولى عهد النرويج: ترجمة كتبنا إلى العربية عبور لمجتمع أكبر

الأكثر قراءة

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة