أنور مغيث: معرض القاهرة الدولي للكتاب وجهة للمثقف العربي

قال الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكليه الآداب جامعة حلوان ومدير المركز القومي للترجمة سابقا، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد وجهة للمثقف العربي، لافتا إلى أن استمرار معرض القاهرة للكتاب يأتي دلالة صادقة على الاهتمام بالثقافة.

وذكر "مغيث"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن استمرار معرض القاهرة للكتاب يعد مؤشرا حقيقيا على الاستقرار ومؤشرا على الاهتمام الصادق والحقيقي بالثقافة.

المعرض جسر للتواصل وطرح ومناقشة كل الأفكار

وقال أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة حلوان، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد إجازة للمثقف العربي الذي يضبط موعد راحته السنوية على موعد المعرض، مشيرا إلى أن المعرض ما هو إلا جسر للتواصل وطرح ومناقشة كل الأفكار.

وأشاد مغيث باختيار عالم المصريات الكبير سليم حسن ويعقوب الشاروني شخصيتي المعرض، معتبرا أن اختيار سليم حسن هو تكريم لمصر الفرعونية.

وتقام فعاليات المعرض في الفترة ما بين 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وتنطلق هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، وتستضيف مصر مملكة النرويج ضيف شرف.

صاحب موسوعة مصر القديمة الدكتور سليم حسن شخصية المعرض

وتم اختيار اسم عالم المصريات وصاحب موسوعة مصر القديمة الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

ويضم المعرض هذا العام محورا جديدا «مؤتمر اليوم الواحد»، ويضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة.