السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: على حكومة نتنياهو توقع خبر مقتل كل المحتجزين إذا استمرت الحرب

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، بأنه يجب على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تتوقع خبر مقتل كل المحتجزين بغارات الاحتلال إذا استمرت الحرب؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

 

وفي سياق آخر، أدانت حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" التحريض الإسرائيلي ضد مؤسسات أممية تسهم في إغاثة المواطنين، بينها الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الحركة، في بيان، إنها تدعو الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الاحتلال وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني.

 

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القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية المحتجزين الاحتلال الحرب نتنياهو

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