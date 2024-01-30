ضياء حلمي: يجب أن نلجأ إلى الثقافة والتنوير والمعرفة

قال الدكتور ضياء حلمي، الكاتب والمفكر، إن مصر والإقليم منطقة الشرق الأوسط والعالم اللعربي والعالم أجمع يمر بتغيرات ضخمة ثقافية واجتماعية وسياسية وهناك صراعات جيوسياسية.

وأضاف حلمي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء خاص له عبر قناة “النيل للأخبار”، أن بناء الإنسان وبناء العنصر البشري هو الحل وأحيانًا يكون هو المشكلة، فلا بد أن نلجأ إلى الثقافة والتنوير والمعرفة، مشيرًا إلى أننا لدينا في الدين الإسلامي وأول كلمة في القرآن هي اقرأ، واقرأ هنا هي المعرفة والتنوير والقراءة والكلمة.

وأوضح، أن هناك أزمة العقل العربي وهناك أزمة في التفكير، ولذا نلجأ في أزمات الثقافية إلى مزيد من االتنوير والمساحات التنويرية والمعرفية، مشيرًا إلى أن الشباب ينقسم فهناك شباب يريد اللحاق بالحاضر والمستقبل القريب فيذهب إلى القراءة عن التحول الرقمي، ولكن هناك فئة تحتاج إلى تنوير ودعم ثقافي تذهب إلى الأشياء البسيطة والتي تلهي أثاء الأزمات وغيرها، مؤكدًا أن رهاننا على الشباب الحقيقي الذي يريد أن يلحق باقتصاد المعرفة الذي يقوم على التحول الرقمي في كل المجالات.