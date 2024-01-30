نتنياهو: لن نسحب قواتنا من غزة ولن نتوقف عن الحرب حتى نحقق أهدافنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يتم سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولن تتوقف الحرب حتى يحقق الجيش الإسرائيلي جميع أهدافه؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

المرصد الأورومتوسطي: بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين

وفي سياق آخر، قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الدول التي سحبت تمويلها من "أونروا" هى بمثابة المشاركة في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة "أونروا".