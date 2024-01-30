الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادي يرصد أسباب انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 0.2%

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

علّق المحلل الاقتصادي أحمد مجدي، على حالة الاقتصاد الألماني والأسباب التي أدت لانكماشه بنحو 0.2% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي غير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

أضاف مجدي، الثلاثاء، خلال ماخلة هاتفية عبر “إكسترا نيوز”، أن هناك عد عوامل داخل البيئة الألمانية هي التي أددت إلى هذا الانكماش، مشيرًا إلى أن البيئة الألمانية بيئة متعددة الأزمات ما أدى لهروب المستثمر خارج البيئة الألمانية، ومثال ذلك إضراب السكة الحديد الذي نظمه سائقوا القطارات في البلاد ما أدى إلى حدوث مشاكل واسعة للشركات خلال الفترة الماضية، من بينها شركة نقل البضائع.

وأوضح أن إضراب السكة الحديد ليس هو المرة الأولى من نوعه بل هو المرة الرابعة خلال أشهر قليلة جدًا، مؤكدًا أن هذا يؤدي إلى فقدا الثقة في حركة القطارات الألمانية ووسيلة النقل داخل القطارات في ألمانيا، ما أثر على بعض الشركات، التي نقلت خطوط انتاج من داخل أوروبا إلى وجهات أخرى كالصين والولايات المتحدة.

اكسترا نيوز الاقتصاد الالماني البيئة الألمانية الانكماش

مواد متعلقة

أستاذة اقتصاد: العالم ضحّى بقضية التغيرات المناخية وجعلها فى المرتبة الثانية

نتنياهو: إسرائيل لن تطلق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين

دبابات الاحتلال تطلق النار بالقرب من مستشفى الأمل ومبنى الجمعية المحاصر بخان يونس

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: هناك دول جددت مساعدتها لـ"الأونروا"

باحث فلسطينى: هناك نيّة غربية لتصعيد الصراع فى المنطقة

نتنياهو: لن نسحب قواتنا من غزة ولن نتوقف عن الحرب حتى نحقق أهدافنا

"النيل للأخبار": 158 شاحنة عبرت معبر رفح لمعبر كرم أبوسالم و55 للعوجة

الهلال الأحمر الفلسطينى: طواقمنا عاجزة عن تقديم خدماتها بشكل كامل داخل غزة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى