محلل اقتصادي يرصد أسباب انكماش الاقتصاد الألماني بنحو 0.2%

علّق المحلل الاقتصادي أحمد مجدي، على حالة الاقتصاد الألماني والأسباب التي أدت لانكماشه بنحو 0.2% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي غير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

أضاف مجدي، الثلاثاء، خلال ماخلة هاتفية عبر “إكسترا نيوز”، أن هناك عد عوامل داخل البيئة الألمانية هي التي أددت إلى هذا الانكماش، مشيرًا إلى أن البيئة الألمانية بيئة متعددة الأزمات ما أدى لهروب المستثمر خارج البيئة الألمانية، ومثال ذلك إضراب السكة الحديد الذي نظمه سائقوا القطارات في البلاد ما أدى إلى حدوث مشاكل واسعة للشركات خلال الفترة الماضية، من بينها شركة نقل البضائع.

وأوضح أن إضراب السكة الحديد ليس هو المرة الأولى من نوعه بل هو المرة الرابعة خلال أشهر قليلة جدًا، مؤكدًا أن هذا يؤدي إلى فقدا الثقة في حركة القطارات الألمانية ووسيلة النقل داخل القطارات في ألمانيا، ما أثر على بعض الشركات، التي نقلت خطوط انتاج من داخل أوروبا إلى وجهات أخرى كالصين والولايات المتحدة.