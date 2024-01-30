هل يُلزم مجلس الأمن إسرائيل بتنفيذ قرارات "العدل الدولية"؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب

علّق د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية على مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف فهمي، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز” أن هذه الخطوة مهمة لقيام مجلس الأمن بمهمه وفق البنود التي قامت بها وطرحتها العدل الدولية، مشيرًا إلى أن العدل الدولية لم توجه قرارات، بل تدابير وإجرءات مباشرة في هذا الإطار.

وأوضح أنه كان هناك أحد مسارين، الأول أن يحيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعض إجراءت التدابير لتنفيذها، أو إما أن تبادر إحدى دول مجلس الأمن للقيام بهذا الأمر، مؤكدًا أن الجزائر كدولة عربية عضو غير دائم في مجلس الأمن، طلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة مثل هذه الأمور، وبالتالي سيكون فيها نوع من التدابير والإجراءت المباشرة في هذا السياق.

أشار إلى أن محاصرة إسرائيل الآن ومحاولة وقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل مهم للغاية وجزء منها مرتبط بالمسار القانوني الخاص بمحكمة العدل الدولية، وجزء بالمسار السياسي، مؤكدًا أن المسار القانوني ربما يكون طويل وممتد، وأن الجزء الخاص هو محاصرة سلوك إسرائيل ومراجعة سياستها ووقف الاعمال في قطاع غزة.