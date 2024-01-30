خبير السياسات الدولية: حكومة نتنياهو لا تقوم سوى بقتل الأبرياء

أكد د.أشرف سنجر، خبير السياسات الدولي بالقاهرة الإخبارية، أن حكومة الحرب ورئيس الوزراء نتنياهو لا يقدموا أي جديد في الحرب سوى قتل الأبرياء.

وأضاف سنجر، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن نتنياهو ومجلس الحرب لا يرون أي طريق ولو أنهم كانوا أنصتوا إلى كلام الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام التي عقدت في نوفمبر الماضي والقمة الإسلامية بالرياض، كنا سنصل إلى خارطة طريق بإعطاء الأمل وحل الدولتين.

أكد أن هناك حالة من فتح كل الجبهات، ومحاولة جر الولايات المتحدة الأمريكية لصراعات متعددة في الشرق الأوسط، بجانب محاولة في الاشتباك مع كل الجهات؛ لأن الفاشل يسعى من خلال اليأس الذي يتملكه إلى زيادة التصعيد.