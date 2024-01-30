واشنطن: لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة كـ"الأونروا"

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنه لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في قطاع غزة بقدر ما تفعل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تريد أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في عملها بتقديم المساعدات لقطاع غزة.

دول جددت مساعدتها لـ"الأونروا"

في السياق، قال د.هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إننا بدأنا نلاحظ أن هناك دولًا جددت مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأكدت أنها لن تنقطع عن إيفاء حصتها من هذه المساعدات.

أضاف سعيد، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نأمل أن تزيد هذه الدول وأن تعود الدول التي قاطعت عن تمويلها للأونروا، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوجوتيرش 9 من أصل 12 إلى التحقيق الذين يبدون أن هناك اتصالًا بينهم وبين جهات ومنظمات محلية لا يمكن للموظفين أو المعتمدين الأمميين أن يكونوا على صلة مباشرة أو أن يكونوا على تفاعل أكثر من الحدود المطلوبة معهم.