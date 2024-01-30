البرهان: سنلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع ومبادرات "إيجاد" لا تعنينا

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية ستلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع لمحاسبته عن كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته؛ حسبما أفادت قنلة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة السودانية، تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيا من مكان تواجده.

وأشار البرهان إلى أن أي مبادرة من منظمة إيجاد لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني.