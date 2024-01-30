الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرهان: سنلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع ومبادرات "إيجاد" لا تعنينا

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية ستلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع لمحاسبته عن كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته؛ حسبما أفادت قنلة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة السودانية، تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيا من مكان تواجده.

وأشار البرهان إلى أن أي مبادرة من منظمة إيجاد لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني.

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القاهرة الإخبارية البرهان القوات الملسحة السودانية الدعم السريع منظمة إيجاد

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