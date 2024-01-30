الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل بجنوب إفريقيا: مصر تمارس ضغطًا لوقف إطلاق النار فى غزة

رونالد لامولا، وزير
رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا

أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا أن مصر تمارس ضغطًا لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

أضاف وزير العدل بجنوب إفريقيا، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي يعمل بشكل جادٍ من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، مشيرًا إلى أن هناك دولة أخرى ستنضم إلينا مثل مصر لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن الأدلة التي قدمناها لمحكمة العدل الدولية كنا نريد منها وقفًا لإطلاق النار في غزة، ونرحب بقرار محكمة العدل الدولية وهو قرار ملزم يجب على إسرائيل تنفيذه.

وأكد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم يشهد بذلك، فإسرائيل تختبئ حول ذريعة الدفاع عن نفسها من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة وندعو لضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية مصر وزير العدل جنوب أفريقيا غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجرائم الإسرائيلية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية

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