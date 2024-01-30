الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النواب الأمريكى يعقد جلسة لعزل وزير الأمن الداخلى

النواب الأمريكي
النواب الأمريكي

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة لعزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس،  بدعوى سوء تعامله مع أزمة الهجرة.

 

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لضبط السلام بالعالم في ظل الأزمات المتلاحقة.


وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، اليوم الثلاثاء، خلال  مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة، تتخذ تدابير عاجلة لوقف الهجمات على القوات الأمريكية، وسنقوم بدعم وحماية قواتنا في سوريا والعراق.

 

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النواب الأمريكي وزير الأمن الداخلى الهجرة

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