الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو خليل: لا سلام ولا أمان فى المنطقة بدون دولة فلسطينية

عمرو خليل
عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل إنه لا سلام ولا أمان ولا استقرار في المنطقة دون دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن هذا هو صوت مصر الثابت والمسار الذي تنخرط فيه وتتحرك من خلاله.

أضاف خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على "القاهرة الإخبارية": "يومًا بعد الآخر تكتشف دول خطأ سياسات أخرى ظلت تمارسها لعقود وسنوات طويلة، فاليوم بريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها ديفيد كاميرون قالت إنها تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأكدت أنه يجب منح الفلسطينيين أفقًا سياسيًا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".

أوضح أن إسبانيا أعلنت ذلك من قبل، ثم فرنسا التي قالت إن للفلسطينيين الحق في إقامة دولة فلسطينية، والآن بريطانيا، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تؤكد صحة المسار المصري حتى تستقر المنطقة ويعم السلام في المنطقة. 

القاهرة الإخبارية دولة فلسطينية مصر الشرق الأوسط من مصر بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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