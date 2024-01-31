الاحتلال يقرر تقليص عدد جنوده المتمركزين فى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تقليص عدد الجنود المتمركزين في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة الإصابات والقتلي في صفوفه منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الاحتلال، وفق فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن 26 ضابطًا وجنديًا أصيبوا، ما يرفع عدد المصابين إلى 2797 جنديًا وضابطًا منذ بدء الحرب على غزة، بينهم 424 أصيبوا بجروح خطيرة، بينما قُتِل 223 جنديًا وضابطًا.