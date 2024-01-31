الاتحاد الأوروبى يقترح إجراء مناقشة سنوية لتقديم مساعدات لأوكرانيا 

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي، يقترح إجراء مناقشة سنوية لتقديم حزمة مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

تدمير 14 مسيرة روسية

في سياق آخر، قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمتنا بثلاثة صواريخ "إسكندر" من القرم وفورونيج، مؤكدة تدمير 14 مسيرة معادية أطلقت باتجاه مناطق أوكرانية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بـ13 ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى، خلال أسبوع.