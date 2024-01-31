مجازر جديدة للاحتلال.. ارتفاع ضحايا غزة لـ26900 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من الشهداء والمصابين، منذ 7 أكتوبر 2023، وحتى اليوم؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع ليصل إلى 26900 شهيد و65949 مصابًا منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

مجازر الاحتلال

وأوضحت “الصحة الفلسطينية”، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا و313 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.