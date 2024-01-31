الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جريمة إسرائيلية.. نادى الأسير الفلسطينى يعثر على جثامين 30 شهيدًا مكبلين داخل مدرسة ببيت لاهيا

نادي الأسير الفلسطيني
نادي الأسير الفلسطيني

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن عثوره على جثامين 30 شهيدًا فلسطينيًا، مكبلين داخل مدرسة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

 

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن هذا دليل واضح على جريمة إعدام إسرائيلية بحق الفلسطينيين في بيت لاهيا.

 

جريمة الإخفاء القسري

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق معتـقلي غزة بعد مرور 117 يومًا من العدوان الإسرائيلي.

 

وأشار نادي الأسير إلى أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتـقلي غزة رهن الإخفاء القسـري يعني قراره بتنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء.

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