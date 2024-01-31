الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: التصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية (فيديو)

لبنان
لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك تصعيدًا مستمرًا على الحدود الجنوبية اللبنانية، وهناك ارتفاع كبير وملحوظ في العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان في القطاعات الثلاثة بالجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 30 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، وربما الوتيرة كانت أكبر بكثير من ذي قبل، حيث نفذت عمليات من القطاعات الثلاثة بشكل متزامن تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأوضح أن نوعية الصواريخ والأسلحة المستخدمة من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان تطورت، حيث تم استخدام أنواع جديدة من الصواريخ، وتم استخدام صواريخ بركان بكثافة غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه دخل إلى حيز العمليات صاروخ فلق واحد 1 الذي استخدمته المقاومة لأول مرة في عملياتها، وهو أحد الصواريخ شديدة الانفجار وهو تصعيد كبير دفع جيش الاحتلال إلى سحب عدد من جنوده من الحدود.
 

القاهرة الإخبارية الحدود الجنوبية اللبنانية لبنان المقاومة إسرائيل

مواد متعلقة

سفيرة أمريكا بالقاهرة تثمن جهود قناة السويس فى التعامل مع التحديات الراهنة

القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة فى خان يونس وخسائر فادحة فى صفوف الاحتلال

جنود الاحتلال يطالبون مراسلة "القاهرة الإخبارية" بمغادرة مكانها باعتباره نقطة عسكرية

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

"أونروا": إيقاف تمويل الوكالة له عواقب كارثية على غزة

"القاهرة الإخبارية": مستوطنون يحرقون سيارات ومنازل فلسطينيين بالضفة الغربية

فصائل فلسطينية: خضنا اشتباكات عديدة مع قوات الاحتلال فى المناطق الغربية لمدينة غزة

الأمم المتحدة: الحرب فى السودان تسببت فى مقتل أكثر من 13 ألف شخص

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين