القاهرة الإخبارية: التصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية (فيديو)

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن هناك تصعيدًا مستمرًا على الحدود الجنوبية اللبنانية، وهناك ارتفاع كبير وملحوظ في العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان في القطاعات الثلاثة بالجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 30 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، وربما الوتيرة كانت أكبر بكثير من ذي قبل، حيث نفذت عمليات من القطاعات الثلاثة بشكل متزامن تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأوضح أن نوعية الصواريخ والأسلحة المستخدمة من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان تطورت، حيث تم استخدام أنواع جديدة من الصواريخ، وتم استخدام صواريخ بركان بكثافة غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه دخل إلى حيز العمليات صاروخ فلق واحد 1 الذي استخدمته المقاومة لأول مرة في عملياتها، وهو أحد الصواريخ شديدة الانفجار وهو تصعيد كبير دفع جيش الاحتلال إلى سحب عدد من جنوده من الحدود.

