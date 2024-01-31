الأمم المتحدة: الحرب فى السودان تسببت فى مقتل أكثر من 13 ألف شخص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الحرب في السودان تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف شخص ونزوح نحو 8 ملايين آخرين؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

سنلاحق قائد ميليشيا التمرد



وأمس الثلاثاء، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية ستلاحق قائد ميليشيا الدعم السريع، لمحاسبته عن كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة السودانية تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيًا من مكان تواجده، مشيرًا إلى أن: أي مبادرة من منظمة "إيجاد" لا تعنينا باعتبار أنها غير معنية بالشأن السوداني.

