القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة في خان يونس وخسائر فادحة في صفوف الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لها النصيب الأكبر من القصف المدفعي منذ عدة أيام، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق بكثافة في أجواء القطاع من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، حيث تشن غاراتها باتجاه مناطق عدة في قطاع غزة، وقبل قليل كان هناك استهداف للمناطق الشرقية لمحافظة رفح من الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لا يتوقف.

وأوضح، أن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية، أعلنت عن تمكنها من إيقاع خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تحاصر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية عددا من مراكز الإيواء والمستشفيات.