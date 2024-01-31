فصائل فلسطينية: خضنا اشتباكات عديدة مع قوات الاحتلال فى المناطق الغربية لمدينة غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن خوضها اشتباكات عديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الغربية لمدينة غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قنص جندي إسرائيلي، في محور غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أيضًا مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت في أحد المباني بمحور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.