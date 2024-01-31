الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

هجمات للقوات الأوكرانية
هجمات للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، مشيرة إلى أن خسائر كييف بلغت نحو 80 عسكريًا؛ حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير مخزن للصواريخ والمدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون وخسائر كييف بلغت 30 عسكريًا.

وأشارت إلى قتل 280 عسكريًا أوكرانيًا بمحور كراسني ليمان والسيطرة على مواقع مهمة والتصدي لثلاث هجمات للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى استهداف نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوريجيا ومقتل 115 آخرين جنوب دونيتسك.

القاهرة الإخبارية الدفاع الروسية كييف أوكرانيا

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