الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| الرئيس التركى قد يزور مصر منتصف الشهر المقبل

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يقوم بزيارة مصر منتصف الشهر المقبل؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

في سياق آخر، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصديق انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووافق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو)، حيث ناقش البرلمان التركي، انضمام السويد لحلف الناتو، والتي قد تقدم لها مؤخرًا.

وأكمل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، باستثناء تركيا والمجر، بالفعل عملية التصديق لصالح السويد، وكان التأخير المتكرر في أنقرة وبودابست سببًا في تغذية الإحباط داخل الحلف الدفاعي، ومع ذلك، يقول المسئولون إن هناك إشارات تشير إلى أن التصديق على الاتفاقية يقترب.

القاهرة الإخبارية الرئيس التركى أردوغان مصر بزيارة مصر بلومبرج

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