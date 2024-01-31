الاتحاد الأوروبى: يجب الحفاظ على "أونروا" ودورها فى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الـ"أونروا"، أن إيقاف تمويل الوكالة من قبل بعض الدول سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني داخل القطاع.