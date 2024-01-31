الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: وقف تمويل أونروا ستكون له عواقب "كارثية" على غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ستكون له عواقب "كارثية" على غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تواجه تحديات كبيرة في دعم النظام الصحي في قطاع غزة.  

وقبل قليل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على قطاع غزة.


وأوضحت وكالة الـ"أونروا"، أن إيقاف تمويل الوكالة من قبل بعض الدول سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني داخل القطاع.

 

الصورة
القاهرة الإخبارية الصحة العالمية غزة النظام الصحي قطاع غزة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد مسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل

عوض الله: على مجلس الأمن العمل لضمان تنفيذ تدابير "العدل الدولية"

القاهرة الإخبارية| الرئيس التركى قد يزور مصر منتصف الشهر المقبل

مشهد الفراق يتكرر مجددًا.. الاحتلال يسلم أهالي غزة 100 جثة لذويهم بعد أشهر من العدوان

رغم صرف تعويضات لهم.. "القاهرة الإخبارية" ترصد مظاهرات للمزارعين في اليونان (فيديو)

الاتحاد الأوروبى: يجب الحفاظ على "أونروا" ودورها فى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

البيت الأبيض: مستمرون فى التفاوض بشأن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين

القاهرة الإخبارية: التصعيد مستمر على الحدود الجنوبية اللبنانية (فيديو)

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين