الصحة العالمية: وقف تمويل أونروا ستكون له عواقب "كارثية" على غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ستكون له عواقب "كارثية" على غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تواجه تحديات كبيرة في دعم النظام الصحي في قطاع غزة.

وقبل قليل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على قطاع غزة.



وأوضحت وكالة الـ"أونروا"، أن إيقاف تمويل الوكالة من قبل بعض الدول سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني داخل القطاع.