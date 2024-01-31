تاكنبرج: الدول التي توقفت عن دعم "الأونروا" تشارك إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية

أكد ليكس تاكنبرج، المستشار الأول لمركز النهضة الفكري، أنه يوجد بعض الاتهامات الواضحة ضد بعض أشخاص من الطواقم العاملة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكن لا يوجد أي سبب لوقف هذه المساعدات من الوكالة لأنها ضرورية، وتمثل حياة أو موت بالنسبة للناس في قطاع غزة.

وأضاف تاكنبرج، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدول التي توقفت عن دعم "الأونروا" تعد متواطئة في الإبادة الجماعية لأنه من الضروري استمرار الدعم والتبرعات لها، مشيرًا إلى أن حكم محكمة العدل الدولية على إسرائيل يجتاز يومه السادس، لكي تقوم بالعدول عن أي أفعال يمكنها إلى أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وأوضح، أن تل أبيب مستمرة في هذا النهج بنفس الوتيرة التي كانت من قبل، وربما الوضع يصبح أكثر مأساوية ووحشية، مثلما يحدث في الضفة الغربية، وإسرائيل مستمرة في المجازر والذبائح لأهالي غزة.

وأشار، إلى أنه يرى أن الوقت هام من أجل حدوث تحول كبير، إلا أن إسرائيل مستمرة في تلك المجازر دون أي تغيير، ومن المعروف أن مجلس الأمن تقدم أمس من أجل يكون هناك بعض التصرفات حول الوضع في غزة، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة تقابل مع بعض الأعضاء لمناقشة الأمر حول وكالة "الأونروا".