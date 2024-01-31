الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تاكنبرج: الدول التي توقفت عن دعم "الأونروا" تشارك إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية

الأونروا
الأونروا

أكد ليكس تاكنبرج، المستشار الأول لمركز النهضة الفكري، أنه يوجد بعض الاتهامات الواضحة ضد بعض أشخاص من الطواقم العاملة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكن لا يوجد أي سبب لوقف هذه المساعدات من الوكالة لأنها ضرورية، وتمثل حياة أو موت بالنسبة للناس في قطاع غزة.

 

وأضاف تاكنبرج، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدول التي توقفت عن دعم "الأونروا" تعد متواطئة في الإبادة الجماعية لأنه من الضروري استمرار الدعم والتبرعات لها، مشيرًا إلى أن حكم محكمة العدل الدولية على إسرائيل يجتاز يومه السادس، لكي تقوم بالعدول عن أي أفعال يمكنها إلى أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية.

 

وأوضح، أن تل أبيب مستمرة في هذا النهج بنفس الوتيرة التي كانت من قبل، وربما الوضع يصبح أكثر مأساوية ووحشية، مثلما يحدث في الضفة الغربية، وإسرائيل مستمرة في المجازر والذبائح لأهالي غزة.

 

وأشار، إلى أنه يرى أن الوقت هام من أجل حدوث تحول كبير، إلا أن إسرائيل مستمرة في تلك المجازر دون أي تغيير، ومن المعروف أن مجلس الأمن تقدم أمس من أجل يكون هناك بعض التصرفات حول الوضع في غزة، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة تقابل مع بعض الأعضاء لمناقشة الأمر حول وكالة "الأونروا".

 

القاهرة الإخبارية أونروا الوكالة إسرائيل الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

قيادى بحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال مستمر فى جرائمه بغزة

"العدل الدولية" تدين روسيا بارتكاب بعض الانتهاكات لمعاهدة مكافحة الإرهاب

الصحة العالمية: وقف تمويل أونروا ستكون له عواقب "كارثية" على غزة

القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى غزة تنعكس على معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد مسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل

عوض الله: على مجلس الأمن العمل لضمان تنفيذ تدابير "العدل الدولية"

القاهرة الإخبارية| الرئيس التركى قد يزور مصر منتصف الشهر المقبل

مشهد الفراق يتكرر مجددًا.. الاحتلال يسلم أهالي غزة 100 جثة لذويهم بعد أشهر من العدوان

الأكثر قراءة

عاجل|برعاية مصرية.. تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب فى غزة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين