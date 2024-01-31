جريفيث: إسرائيل ترفض دخول الكثير من المساعدات لغزة لأسباب غير واضحة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أن إسرائيل ترفض دخول الكثير من المساعدات إلى قطاع غزة لأسباب غير واضحة وغير متسقة.

وأضاف جريفيث، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمراض تنتشر بين السكان في قطاع غزة ومع تواصل ذلك ستصبح الأمراض هي القاتل الأكبر للفلسطينيين في القطاع، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تحسين الضمانات الأمنية في قطاع غزة لنتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن.

وأوضح، أنه يجب التمكن من نزع فتيل التصعيد في غزة والسماح لنا بتقديم المزيد من المساعدات لأهالي القطاع بصورة منتظمة.

وأكد، أن أكثر من 60% من المنازل في قطاع غزة قد تضررت، منوهًا إلى أن الاقتتال على مقربة من المستشفيات في خان يونس يهدد بأمان المرضى.

وأشار، إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز 26 ألفًا وعدد المصابين تجاوز 65 ألفًا غالبيتهم من النساء والأطفال.