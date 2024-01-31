الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رائد النمس: يجب على العالم التدخل لإيقاف الاعتدءات الإسرائيلية في غزة

الدكتور رائد النمس
الدكتور رائد النمس

قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك شهادات حية من عدد من المواطنين عن ظروف الاعدامات الميدانية التي ظهرت اليوم التي حدثت من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولم يتنسى لنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد التأكد من مدى صحتها.

وأضاف النمس، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك اعتداءات كثيرة قام بها الاحتلال ضد المدنيين وضد المنشآت الصحية وضد عدد من المنازل الآمنة التي تم ارتكاب عدة جرائم فيها تعتبر جرائم حرب دولية أمام مرأى ومسمع من العالم.

وأوضح، أنه بعد 42 ساعة خرج طاقم من طواقنا التابع للإسعاف والطوارئ لانقاذ طفلة في غزة تدعى “هند حمادة” ذات الستة أعوام والتي تم استشهاد جميع من كانوا معها من أفراد العائلة في مركبة كانوا يستقلونها، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات لدينا حول مصير الطاقم الذي خرج لانقاذ الطفلة هند أو حتى مصيرها هي بذاتها.

وأكد، ما يحدث من جرائم متعددة الاركان من قبل الاحتلال يجب أن تدع هذا العالم والمجتمع الدولي للتدخل الحقيقي والفاعل لإيقاف هذه الاعتداءات. 

 

 

 

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني المدنيين

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