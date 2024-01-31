هل تُزيد المنطقة العازلة فى غزة من خلاف بايدن ونتنياهو؟.. تقرير يوضح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، تقريرًا لها عن المنطقة العازلة في غزة ورغبة الاحتلال في إقامتها، متسائلة هل ستُزيد المنطقة العازلة في غزة من خلاف بايدن ونتنياهو؟.

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حلقة جديدة من مسلسل العلاقة المتوترة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه المرة بسبب الرغبة الإسرائيلية في إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه تهديد الوضع الجغرافي للقطاع على نحو دائم.

وأوضح التقرير، أن هذه الرغبة الإسرائيلية قابلتها معارضة أمريكية، حيث أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، عن معارضة بلاده لمخطط المنطقة العازلة الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومن شأنه نهب أراضي القطاع.

وتابع التقرير: "بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، فإن جيش الاحتلال يريد هدم مبانٍ في أطراف قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة بعمق كم على طول حدود غزة، وأوضح المسئولون أن إسرائيل تهدف إلى هدم العديد من المباني الفلسطينية القريبة من الحدود من أجل إنشاء منطقة أمنية".