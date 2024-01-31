الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تُزيد المنطقة العازلة فى غزة من خلاف بايدن ونتنياهو؟.. تقرير يوضح

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، تقريرًا لها عن المنطقة العازلة في غزة ورغبة الاحتلال في إقامتها، متسائلة هل ستُزيد المنطقة العازلة في غزة من خلاف بايدن ونتنياهو؟.

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حلقة جديدة من مسلسل العلاقة المتوترة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه المرة بسبب الرغبة الإسرائيلية في إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه تهديد الوضع الجغرافي للقطاع على نحو دائم.

وأوضح التقرير، أن هذه الرغبة الإسرائيلية قابلتها معارضة أمريكية، حيث أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، عن معارضة بلاده لمخطط المنطقة العازلة الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومن شأنه نهب أراضي القطاع.

وتابع التقرير: "بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، فإن جيش الاحتلال يريد هدم مبانٍ في أطراف قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة بعمق كم على طول حدود غزة، وأوضح المسئولون أن إسرائيل تهدف إلى هدم العديد من المباني الفلسطينية القريبة من الحدود من أجل إنشاء منطقة أمنية".

 

القاهرة الإخبارية المنطقة العازلة بايدن نتنياهو قطاع غزة نهب أراضي القطاع

مواد متعلقة

قيادى بحركة فتح لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال مستمر فى جرائمه بغزة

"العدل الدولية" تدين روسيا بارتكاب بعض الانتهاكات لمعاهدة مكافحة الإرهاب

الصحة العالمية: وقف تمويل أونروا ستكون له عواقب "كارثية" على غزة

القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى غزة تنعكس على معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد مسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل

عوض الله: على مجلس الأمن العمل لضمان تنفيذ تدابير "العدل الدولية"

القاهرة الإخبارية| الرئيس التركى قد يزور مصر منتصف الشهر المقبل

مشهد الفراق يتكرر مجددًا.. الاحتلال يسلم أهالي غزة 100 جثة لذويهم بعد أشهر من العدوان

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

برعاية مصرية.. تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين