لخامس مرة.. بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة في خامس زيارة للمنطقة منذ 7 أكتوبر؛ وذلك نقلًا عن مسئول أمريكي لرويترز.

وفي وقت سابق، زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل التي تزعم أن ما يقرب من اثني عشر من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر هي أدلة "ذات مصداقية عالية".

وأضاف أنه: لم تكن لدينا القدرة على التحقيق في الادعاءات بأنفسنا لكنهم يتمتعون بمصداقية عالية جدًا، حسبما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".