الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": المزارعون فى فرنسا يواصلون احتجاجهم

احتجاجات المزارعين
احتجاجات المزارعين الفرنسيين

رصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مرسيليا، خالد شقير، الاحتجاجات والاضطرابات المتواصلة من قبل المزارعين الفرنسيين، لفرض فرنسا والاتحاد الأوروبي بعض القيود على المنتجات الزراعية.

وأضاف شقير، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن احتجاجات المزارعين في فرنسا يبدو أنها نجحت في رسالتها، لكن صباح اليوم أوقف 15 ناشطًا من المزارعين حاولوا تخطي الخطوط الحمراء التي وضعها وزير الداخلية الفرنسي، المتمثلة في الطرق المؤدية إلى أكبر سوق في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وهي سوق "رانجيس" الموجودة في باريس، والطرق المؤدية للمطارات الفرنسية.

وأوضح، أنه على الرغم من أن السلطات الفرنسية لاقت في بداية الأمر تعاونًا كبيرًا من المزارعين، إلا أن هناك بعضًا منهم يبدو مصممًا على استكمال هذه الإضرابات وإحداث شلل في الطرق والمواصلات، وعدم وصول بعض السلع التي تأتي من بعض الدول الأوروبية، ويوقف المزارعون السيارات الكبيرة المحملة بالخضروات والألبان واللحوم، والاعتراض على وصولها.

وأشار إلى أنه بحسب المزارعين والنقابات الزراعية ليس هناك تنافس شريف، وأن فرنسا والاتحاد الأوروبي تفرض بعض القيود على المنتجات الزراعية، وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن بعض الإجراءات لمساعدة المزارعين، منها ما أعلن عنه وزير الزراعة اليوم بأنه سيتم دعم المزارعين بـ80 مليون يورو.
 

القاهرة الإخبارية مارسيليا المزارعين الفرنسيين فرنسا الاتحاد الأوروبي سوق رانجيس باريس

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