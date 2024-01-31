البيت الأبيض: المحادثات لتحقيق الهدنة بناءة وستكون أطول من السابقة

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن المحادثات لتحقيق الهدنة بناءة والهدف من الهدنة المطولة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين.

وأضاف كيربي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيت الأبيض لا يعرف تحديدًا مدة الهدنة التي نعمل عليها حاليًا في غزة، ولكنها ستكون أطول من الهدنة السابقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التفاوض على كل جوانب اتفاق الهدنة في غزة بعد ولا يمكن الحديث عن التفاصيل لأنها شديدة الحساسية.

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث مع وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي ملف المساعدات لغزة وصفقة تبادل الأسرى.

وأوضح، أن الإدارة الأمريكية حريصة على عدم تصعيد الصراع بالمنطقة، ولا نريد أن يتم فتح جبهة أخرى للقتال في شمال إسرائيل مع حزب الله، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أنه يتوجب علينا الرد على الهجمات التي تطال قواتنا في الشرق الأوسط.