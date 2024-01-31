نتنياهو يبلغ عائلات المحتجزين بالمضى فى صفقة تبادل حتى لو أدى لانهيار حكومته

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات المحتجزين في قطاع غزة بأنه سيمضي جديًا في صفقة تبادل أسرى ومحتجزين حتى لو أدى ذلك إلى انهيار حكومته، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع حصيلة عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال، أن عدد قتلى العمليات العسكرية بغزة ارتفع إلى 561 ضابطًا وجنديًا، موضحًا أن ضابطًا إسرائيليًا قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال قطاع غزة.