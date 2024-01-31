طارق فهمى: عزم إسرائيل إنشاء منطقة عازلة فى غزة فكرة غير محسومة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه من الواضح أن المنطقة العازلة ستكون لها تأثيرات كبيرة، لكنها بصفة مؤقتة، وفقًا لما هو معلن من إسرائيل.

وأضاف فهمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عزم هدم إسرائيل مبانٍ في أطراف قطاع غزة لإنشاء منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد فكرة لا تزال مطروحة، لكنها لم تحسم رغم كل ما يتردد بوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضح، أن هناك خلافًا كبيرًا حول طبيعة هذه المنطقة إذا تمت سواء كانت بعمق كيلو إلى 2 كيلو، ما يعني تقليص مساحة القطاع بصورة كاملة.

وأشار إلى أنه في إطار الحوار الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل يتبين أن هذه المنطقة ستكون ضمن ترتيبات أخرى في عمق القطاع سواء بالنسبة للبلوكات أو الكانتونات التي ستشطر القطاع من منطقة الشمال إلى منطقة الجنوب، وإقامة مناطق آمنة بعضها سيكون مؤقتًا والبعض الآخر دائمًا.

وأكد، أن جزءًا منها ما يطرح الآن هو جس نبض الأطراف الدولية فيما يتردد بشأن العودة إلى غزة، وهو المؤتمر الذي عقد خلال الأيام الأخيرة، والذي حظي بجدال كبير داخل إسرائيل من عودة المستوطنين والاستيطان، وكل هذه الأفكار ذات طابع أيديولوجي من الصعوبة أن تتحقق الآن بصرف النظر عما تقوله إسرائيل.

