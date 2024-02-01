وصول جثامين 14 شهيدًا لمستشفي ناصر بخان يونس بعد تراجع آليات الاحتلال

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول جثامين 14 شهيدًا لمستشفى ناصر بخان يونس بعد تراجع آليات الاحتلال من محيط المستشفى، وفقًا ل وسائل إعلام فلسطينية.

المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني.

وأكدت، الثلاثاء ال، أن قوات الاحتلال تضع 150 كادرًا طبيًا و450 جريحًا و3000 نازح في دائرة الاستهداف، لافته أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

تراكم النفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي

وأشارت إلى نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، بجانب تراكم النفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي والاحتلال يرفض السماح بنقلها للخارج.