الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحرس الثورى الإيرانى لواشنطن: لن يمر أى تهديد أمريكى دون رد

حسين سلامي قائد الحرس
حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني

قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، إننا لا نسعى للحرب لكننا لا نهابها ولن يمر أي تهديد أمريكي دون رد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة رويترز.

وأكد أنه في بعض الأحيان يطلق الأعداء تهديدات، وحتى هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من كلام المسئولين الأمريكيين، نقول لهم إنّكم اختبرتمونا ونعرف بعضنا بعضًا، ولن نترك أي تهديد دون رد.

وجاءت التصريحات بعد تهديدات أمريكية على إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية.

رد الفعل الأمريكي المتوقع تجاه إيران

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عما سبقه.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يريد استباق قرار الرئيس جوبايدن، بشأن رد الهجوم على قواتهم بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مؤكدًا أن "بايدن" يدرس كل الإمكانات للرد على استهداف قواتنا.

وعن دخول أمريكا في حرب مع إيران، قال لا نتطلع للدخول بصراع مع إيران بالطرق العسكرية ولا نسعى للتصعيد وسنأخذ رد فعل دون تصعيد ودون أي أخطاء.

وتابع: نعلم أن إيران تمول هذه الجماعات وتدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر ويقدمون لهم كافة الموارد ويدربونهم، سواء الحوثيون أو حماس وغيرهما.

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