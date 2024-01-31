"حزب الله" يعلن حصيلة 5 عمليات ضد قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله اللبناني" عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أمس الإثنين، وذلك وفقًا لما بثته فضائية "الغد الإخبارية" اليوم.

وقال: "إنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفَّذ (حزب الله) عددًا من العمليات ضد العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، والتي جاءت على النحو التالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:15 استهداف قوة القناصة في حزب الله لتجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزاني وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 20:10 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابته إصابة مباشرة كرد على الاعتداءات الصهيونية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدة الخيام.

القطاع الغربي:

1- الساعة 11:35 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 18:03 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 20:50 استهداف موقع الضهيرة بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة".