الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تحرك جديد من الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة "الأونروا"

الأونروا
الأونروا

أفادت فضائية "الغد" ، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، بأن وفدًا عسكريًا تابعًا للاحتلال الإسرائيلي، عقد اجتماعات عدة في واشنطن؛ للضغط من أجل استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

جدير بالذكر أن 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة تحدثوا عن تعليق تمويل "الأونروا"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المنظمات، الثلاثاء، أنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا، مشيرة إلى أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني.

وأضافت: أنه "بينما نرحب بتحقيق الأونروا نشعر بالصدمة إزاء القرار المتهور بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله، فإننا نحث الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين".

الأونروا إسرائيل البث الإسرائيلية حياة الفلسطينيين فلسطين قطاع غزة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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