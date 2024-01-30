"حزب الله": التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود بين لبنان وإسرائيل حصر بيد بيروت

قال حزب الله اللبناني، إن ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل هو حصر بيد الدولة اللبنانية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حزب الله يعلن حصيلة استهدافاته قوات الاحتلال الإسرائيلي

في وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني عن حصيلة استهدافاته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية عن عملياته، أمس الإثنين.

وأوضح "حزب الله"، أن تلك العمليات تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.