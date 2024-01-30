الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": رصدنا 700 ألف إصابة بالأمراض المُعدية والجلدية بين النازحين

النازحين
النازحين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم رصد أكثر من 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية بين النازحين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

الصحة الفلسطينية حصيلة العدوان الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة

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