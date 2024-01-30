"القاهرة الإخبارية": "الوطنية الفلسطينية" تُعلن إضرابًا شاملاً فى جنين

أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية، إضرابا شاملا في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء الذين اغتالتهم قوات خاصة اسرائيلية خلال اقتحامهم مستشفي ابن سينا اليوم الثلاثاء بينهم شقيقان، وفقًا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وتنكر نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة في زي مدني بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا إلى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية لقطات لحظة دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتدين الزي المدني حاملين الأسلحة، ما أثار الرعب والفزع في قلوب المرضى والأطباء بالمستشفى.

ودعت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وضع حد لسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية في غزة والضفة الغربية وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وقالت في بيان، إنه بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.