الهباش يشيد بشيخ وعلماء الأزهر ودعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال

أشاد محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بمواقف شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، وعلمائه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وحرب التطهير العرقي التي تنفذها دولة الاحتلال ضد شعبنا وبالذات في قطاع غزة والقدس المحتلة، مشيدًا أيضًا بالدور البارز للأزهر الشريف في دعم الشعب الفلسطيني.

مواجهة ممارسات الاحتلال وتوعية الأمة بالأخطار المحدقة بالقدس وفلسطين

وأشاد "الهباش"، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، بالدور البارز للأزهر الشريف في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه المواقف هي محل تقدير واحترام من الشعب الفلسطيني وقيادته، فيما ناقش مع شيخ الأزهر تطوير الجهد المشترك في مواجهة ممارسات الاحتلال وتوعية الأمة بالأخطار المحدقة بالقدس وفلسطين، والتركيز على أن تبقى القضية الفلسطينية وقضية القدس هي الشغل الشاغل لأمتنا حتى زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

واستعرض "الهباش" خلال اللقاء جهود القيادة الفلسطينية في وقف المذبحة وحرب الإبادة التي تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا في القطاع، مؤكدا أن وقف العدوان هو الأولوية الأولى والملحة التي تعمل عليها القيادة بالتنسيق مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.

بحث تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على فلسطين

وبحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

كما التقى الهباش مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ شوقي علام، وبحث معه القضايا ذاتها، إذ اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتعاون لمواجهة المخاطر الفكرية الناشئة عن المخططات الإسرائيلية الاستعمارية التي تنمي الأفكار المنحرفة بين أبناء الأمة العربية والإسلامية، لضرب وحدة الأمة وإضعاف قدرتها على المواجهة الناجعة لمشاريع الاستهداف الاستعماري لبلادها ومقدرات شعوبها.