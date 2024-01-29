إيران: وقف إطلاق النار في غزة يعد أولوية عاجلة وما يحدث بالبحر الأحمر نتيجة لاستمرار الحرب

قال حسين أمير عبداللهيان، الخارجية الإيرانية، إن وقف إطلاق النار في غزة يعد أولوية عاجلة وما يحدث في البحر الأحمر نتيجة لاستمرار الحرب بغزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تؤمن بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيمهد الطريق أمام عودة الهدوء إلى المنطقة.

إيران حذرت مرارا من خطورة توسيع دائرة الصراع

وأوضحت، في بيان أذاعته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين، أن إيران حذرت مرارا من خطورة توسيع دائرة الصراع بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، لافتة أن قوات المقاومة لا تتلقى الأوامر منا وتتخذ قراراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل مستقل.