الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: الاحتلال يوسع نطاق نشاطه العسكرى شمال غزة

الاحتلال
الاحتلال

قال الإعلام الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يوسع نطاق نشاطه العسكري شمال قطاع غزة في أعقاب محاولات الفصائل الفلسطينية إعادة تأهيل نفسها عسكريا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد الإعلام الإسرائيلي: أنه من المتوقع أن ينفذ الجيش اقتحامات وغارات واسعة النطاق خلال الأسابيع المقبلة في شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم وإدانة فكرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس، في بيان أذاعته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، إن "دعوة الاحتلال لضم الضفة الغربية وقطاع غزة تكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم وإدانة فكرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

الإعلام الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حماس الشعب الفلسطيني قطاع غزة الفصائل الفلسطينية

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