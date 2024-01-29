الغد: الاحتلال ارتكب 38 مجزرة بغزة راح ضحيتها 350 شهيدًا خلال 48 ساعة

عرضت فضائية الغد نبأ عاجلًا يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت القناة أن هذه المجازر راح ضحيتها 350 شهيدًا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خان يونس.

الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في قطاع غزة الخميس الماضي

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت، يوم الجمعة، بأن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت الصحة الفلسطينية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.